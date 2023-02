Felieton Romantyk sportu: Rikszą do raju. Igrzyska w Polsce?

Nasi pojechali podglądać Chińczyków, przecież za 12 lat w naszej wiosce będzie olimpiada. Sołtys nawet kupił zeszycik w trzy linie i ołówek żeby wszystko zanotować. Józwa zabrał liczydła do rachowania dutków. Wójt na promocyjny ochlaj targał słoik ogórków, garnek smalcu ze skwarkami i bańkę bimberku. Gospodarze dziwili się dlaczego nie przyjechał Wojtek Fortuna. Wójt nie znał takiego, to pewno jakiś stary komuch, rzucił na odczepne.

Na kolana rzucały stroje naszej delegacji. Sołtys wyglądał jak stróż w Boże Ciało, wójt przypominał ósme dziecko praczki. Nie zapomniano o materiałach promocyjnych. Nasze zuchy taszczyły oscypki, ciupagi, przewodniki po karczmach i remizach Podhala.

Pokazano biźnesplan. Wieś ma być odnowiona. Miedze odgarnie się ze śniegu, zagrody pozamiata, łopat i mioteł u nas w bród. Rozwiąże się problem toalet. Koło sołtysówki wykopie się dół. Za każdą stodołą postawi drewnianą sławojkę. Wioska olimpijska powstanie w lesie. Budowy ziemianek i szałasów będzie pilnował dziadek partyzant.

Transport będzie jak się patrzy. Plebs musi zasuwać na piechotę, znaczniejsi pojeżdżą saniami, wielmożów weźmie się na barana. Żarciem zajmie się stara Walentowa, która ma największy kocioł we wsi. Nagotuje bigosu i prażoków ze słoniną. Do picia pospólstwo dostanie maślankę i wodę z potoku, jaśniepaństwo nektar zwalinóżkę. Łączność zapewnią gołębie pocztowe i tam tamy

Sołtys dostojnych gości będzie obwoził w koło Macieju po Krupówkach bryczkami zaprzężonymi w zaprzyjaźnione osły. U stóp Giewontu podejmie pismaków i innych krzykaczy oscypkami i koniakiem pędzonym nocą. Na koniec zdradzi największą tajemnicę, główną zaletą Zakopanego jest brak, oprócz skoczni, obiektów sportowych.

Hejnał igrzysk wyrzępoli kapela podwórkowa Oberwańce. Codziennie rano głuchawa Mańka będzie zawodziła „Kiedy ranne wstają zorze”. Wieczorami psy zawyją do księżyca. Jeszcze tylko Janko Muzykant zaryczy „Umarł Maciek umarł”, a trupa kuflowa No To Cyk odegra „Góralu czy ci nie żal”. Na zakończenie baletów sołtysowa odtańczy zbójnickiego i podliczy kasę.

Tylko jedno nas martwi. Czy sołtys z przydupasami wytrzymają na klęczkach błagając Pana Boga o rozum.