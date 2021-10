Felieton Romantyk sportu: Studniówka. Sto dni do Pekinu 2022

Od wtorku odliczamy sto dni do Pekinu 2022. Stolica Chin będzie pierwszym miastem organizatorem letnich i zimowych igrzysk olimpijskich. Na 128 sesji MKOl Kuala Lumpur 2015, Pekin czterema głosami pokonał Ałmaty Kazachstan. Wcześniej wycofały się, Sztokholm, Kraków, Lwów, Oslo.

Od 4 do 20 lutego pasjonujemy się jedną z trzech największych, obok letnich igrzysk olimpijskich, piłkarskiego Mundialu, imprezą sportową świata. Męczennicy pięciu kółek 17 dni szczytują całą dobę. Na ławkę rezerwowych odeśle się maniaków kopanej. Na ich szczęście w czasie igrzysk nasze orły sokoły rozegrają trzy kolejki ekstraklasy. Spragnionym nie zabraknie rzucanych pereł przed wieprze, intelektualnego bełkotu nadwiślańskich grajków.

W blasku olimpijskich medali ogrzeją się nie tylko ich autentyczni twórcy, sportowcy i trenerzy. Tabuny cwaniaków pragną podłączyć się pod cudze zasługi. Ewentualne sukcesy skoczków, biathlonistek, łyżwiarek szybkich i short tracku, nie przesłonią nędzy sportów zimowych Najjaśniejszej Niepodległej. Nie jesteśmy nawet kolosem na glinianych nogach.

Minęły czasy igrzysk, święta młodości i przyjaźni. Od lat idee barona Pierre de Coubertina, ważny jest udział a nie wynik, wzbudzają uśmiechy politowania. Dzisiaj jak na wojnie, walczy się o sławę i pieniądze. Wśród 109 konkurencji 15 dyscyplin największą popularnością widzów i sponsorów cieszą się, hokej, zagrają zawodnicy NHL, narciarstwo alpejskie, łyżwiarstwo figurowe, narciarstwo dowolne, biathlon, short track.

Karierę zrobiło narciarstwo dowolne z kaskaderskimi ewolucjami w lodowej rynnie i crossowymi wyścigami. Widowiskowy short track, wspólne wyścigi na krótkim lodowisku, bije popularnością łyżwiarstwo szybkie.

Ze względu na 7-godzinną różnicę czasu zawody będziemy oglądać na żywo od 3.00 do 16.00. W TVP relacje zajmą 200 godzin w jedynce, dwójce, TVP Sport, aplikacji mobilnej SPORT.TVP.PL, aplikacji Smart TV. Eurosport całą dobę będzie nadawał olimpijskie relacje na obu antenach oraz kanałach playera.

Rozpoczęła się rywalizacja o olimpijskie kwalifikacje. Jako pierwsi wystartowali na olimpijskim obiekcie w Pekinie specjaliści short tracku z Natalią Maliszewską na czele. Od 12 listopada w Arenie Lodowej Tomaszowa Mazowieckiego inauguracja Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim. Karolina Bosiek pobiegnie po swoje drugie igrzyska. Niezwykle ciekawie zapowiada się, po dwóch latach przerwy, start złotego i brązowego medalisty olimpijskiego Soczi 2014, Zbigniewa Bródki, walczącego o czwarty olimpijski występ, Vancouver 2010 (short track), Soczi 2014, PyeongChang 2018.

O olimpijski debiut powalczy łodzianka Magdalena Łuczak, od Sylwestra 20- latka, która świetnie spisała się w slalomie gigancie na mistrzostwach świata 2021, na olimpijskich trasach igrzysk Mediolan Cortina d’Ampezzo 2026.

Sto dni minie jak z bicza strzelił.

ą