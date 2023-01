Felieton Romantyk sportu: To były piękne dni. Ruszyła ekstraklasa. Rodowici pójdą w pochodzie?

30-letnia poznanianka, od 25 lat trenuje tenis, świetnie łączy zawodową grę z nauka i działalnością społeczną. Absolwentka 5-letnich studiów na Indiana University Eats, biznes i administracja. Ukończyła kurs na Harvard Buisness School. Aktywnie działa w Radzie Zawodniczej WTA.

To nie jedyne polskie sukcesy w tegorocznym australijskim szlemie. Jan Zieliński razem z Hugo Nysem z Monako awansowali do finału debla, w którym po godzinie z kąpielą przegrali z tubylcami. 26-letni warszawiak od kilku lat przebywa w USA. Na modłę amerykańską prezentuje dużą pewność siebie, wiarę w ogromne sukcesy. Niestety nie poszedł w ślady Wojciecha Fibaka 1978 i Łukasza Kubota 2014, triumfatorów gry podwójnej w Australian Open.

Iga Świątek przegrała w Melbourne z własną głową. Jakoś nie widać i słychać pani psycholog Darii Abramowicz, która jeszcze za poprzedniego trenera brylowała w mediach, uważając siebie za ważniejszą od Piotra Sierzputowskiego, niemalże twórczynię sukcesów Świątek.

Królowa z Raszyna wygra jeszcze niejednego Wielkiego Szlema. Musi, zdaniem Agnieszki Radwańskiej, udźwignąć presję, jaką sama się obarczyła po fantastycznych ubiegłorocznych sukcesach.

Melancholijnie można stwierdzić, że nadchodzą mniej ciekawe lata w męskim tenisie. Powoli kończą karierę Rafa Nadal i Novak Djokovic. Biologii organizmu nie da się oszukać. Roger Federer dał już sobie spokój z zawodowym tenisem. Nie będzie fascynujących, zapierających dech w piersiach pojedynków. Męskim rozgrywkom grozi to samo co kobiecym po abdykacji Sereny Williams.

Pozostaje tylko zaśpiewać przebój z 1968 roku, nr 1 w Wielkiej Brytanii, nr 2 w USA, walijskiej piosenkarki Mary Hopkin „To były piękne dni – Those Were the Days”.

Nowy Polak ma 68 lat, o pięć lat starszy od Leo Beenhakkera, zamieszka w Warszawie. Oprócz swoich portugalskich asystentów, w sztabie znajdzie się dwóch Polaków, Łukasz Piszczek i Tomasz Kaczmarek.

Nowy zbawca futbolu Najjaśniejszej Niepodległej nazywa się Fernando Santos. Gamonie liczące na jego audiencję u Roberta Lewandowskiego mogą się srodze zawieść. Nie z takimi gwiazdami Portugalczyk dawał sobie radę. Na ostatnim Mundialu posadził na ławce rezerwowych Cristiano Ronaldo. Poradzi sobie z Robertem z Pruszkowa, który na EURO 2024 będzie miał 36 lat szykując się do pożegnania z reprezentacją. Lewy pozbawiony duchowego wsparcia starszyzny w szatni nie porządzi młodymi wilkami, a tym bardziej selekcjonerem.

Ruszyła nasza ukochana Ekstraklasa. Tytani intelektu z warszawki patrzą na nas z politowaniem. My prości ludzie lubimy proste rozrywki. Kto nam zabroni. 11 lutego startuje 1 liga. Czy w czerwcu Rodowici pójdą w triumfalnym pochodzie pod pomnik Tadeusza Kościuszki?