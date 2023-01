Ferie z siatkówką. Ruszają zapisy na 11. edycję "Ferii z PGE Skrą"

"Ferie z PGE Skrą" to organizowane przez klub od lat wydarzenie, cieszące się ogromną popularnością wśród najmłodszych kibiców siatkówki. W trakcie jego poprzednich edycji dzieci i młodzież mogli m.in. zwiedzać halę Energia w Bełchatowie (także miejsca niedostępne na co dzień dla fanów), spotkać się z siatkarzami i sztabem, a także poznać od kulis funkcjonowanie 9-krotnego mistrza Polski w siatkówce.

Nie inaczej będzie w tym roku! W środę 11 stycznia ruszają zapisy na 11. edycję "Ferii z PGE Skrą", które odbędą się w dniach 23-27 stycznia. Na uczestników ferii czekać będą spotkania z zawodnikami żółto-czarnych, trening ze sztabem szkoleniowym, a także możliwość kibicowania drużynie podczas meczu Pucharu CEV z tureckim Galatasaray HDI Stambuł. Inne aktywności przygotowane dla dzieci i młodzieży na razie pozostają tajemnicą, ale na pewno przyniosą uczestnikom mnóstwo frajdy!

W "Feriach z PGE Skrą" mogą wziąć udział osoby w wieku od 10 do 16 lat. Do udziału w wydarzeniu mogą je zgłosić rodzice / opiekunowie prawni - w tym celu należy wysłać na adres [email protected] maila o tytule "Ferie z PGE Skrą" zawierającego imię, nazwisko i datę urodzenia dziecka, a także numer telefonu kontaktowego. W odpowiedzi klub prześle dokumenty, które należy wypełnić i odesłać na adres [email protected]

Na zgłoszenia klub czeka do środy 18 stycznia do godz. 14:00. Przed zgłoszeniem należy zapoznać się z regulaminem wydarzenia dostępnym na stronie skra.pl.