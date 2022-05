Finał Turnieju „Mata w każdej szkole”. Brawa dla zapaśników SP 122 z Łodzi. Reprezentowali region

Rywalizację podjęło 16 drużyn zwycięzców finałów wojewódzkich. W Łódzkiem najlepsza okazała się Szkoła Podstawowa nr 122 w Łodzi i ona reprezentowała nasz region. W składzie drużyny znaleźli się uczniowie z roczników 2011, 2010 i 2009: Hania Kakiet, Jacek Maciaszczyk, Igor Kurowski, Julia Domagała, Marysia Rudnicka, Oliwier Majka, Franek Wasiak, Julia Domagała, Natan Krok, Miłosz Kabziński oaz kontuzjowany Franek Harendarz.

Głównym założeniem Turnieju była popularyzacja zapasów, krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz urozmaicenie zajęć wf o ćwiczenia ogólnorozwojowe i gry- zabawy z mocowaniem. Poziom zawodów był niezwykle wysoki. Zawodnicy SP 122 pokazali się z bardzo dobrej strony. Nie wyszli z grupy, ale do końca się nie poddali. Większość ich pojedynków była bardzo zacięta i choć pierwszy mecz przegrali z gospodarzem i ostatecznie zwycięzcami zawodów, to przez cały czas dzielnie walczyli, wykazując się dużą sprawnością fizyczną - informuje trener Jarosław Majka.

Turniej „Mata w każdej szkole" przechodzi do historii. Będzie on dla wszystkich niezapomnianym przeżyciem.