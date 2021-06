Finiszuje IVliga. Jeszcze tylko trzy kolejki do końca sezonu

Jak jest ze spadkiem? Otóż do jednej z czterech grup klasy okręgowej spada bezpośrednio pięć drużyn, ale już wiadomo że na tym się nie skończy, bo przecież z III ligą żegna się RKSRadomsko. A więc mamy już sześciu spadkowiczów. Jeśli jeszcze jakaś ekipa z województwa łódzkiego opuści III ligę, to będzie ich więcej. Na dziś pewnymi spadkowiczami są Ceramika Opoczno, Czarni Rząśnia, Jutrzenka Warta. Ciężko będzie uniknąć najgorszego Keeza Termom Nerowi Poddębice, Jutrzence Drzewce oraz Andrespolii Wiśniowa Góra. Na sobotę (12 czerwca) zaplanowano mecze 36. kolejki. Tymczasem trwają już pierwsze przymiarki do zmiany trenerów w niektórych klubach. Szkoleniowcem Warty Sieradza ma przestać być Piotr Morawski. Nie wiadomo jeszcze, kto go zastąpi. Niewykluczone, że z Jutrzenką Warta pożegna się Jarosław Wargowiak. ą

IV liga

36. kolejka. Sobota (12 czerwca): Ceramika Opoczno - Czarni Rząśnia (17), Orzeł Niebo- rów - Keeza Termy Ner Poddębice (18), Zjednoczeni Stryków - Włókniarz Zelów (14), Warta Działoszyn - Andrespolia Wiśniowa Góra (15), Stal Głowno - Orkan Buczek (16), MKP-Boruta Zgierz - Polonia Piotrków Try- bunalski (11), Jutrzenka Warta - ŁKS II Łódź (11), LKSKwiatkowice - Warta Sieradz (17), Skalnik Sulejów - Pogoń Zduńska Wola (17), Jutrzenka Drzewce - Omega Kleszczów (15).