Firma H. Skrzydlewska zostaje sponsorem łódzkiej drużyny żużlowej

Przemysław Bartusiak przekazał informację, że firma H. Skrzydlewska po raz kolejny w nadchodzącym sezonie będzie głównym sponsorem Orła Łódź. Drużyna będzie jeździła pod nazwą: H. Skrzydlewska Orzeł Łódź, tak jak to miało miejsce w poprzednim sezonie.

– To dziewiętnasty sezon, w którym klub istnieje dzięki rodzinie Skrzydlewskich. Bez wsparcia tej firmy, żużla w Łodzi na takim poziomie by nie było – mówił Przemysław Bartusiak i przekazał zgromadzonym ciekawostkę, że jeśli firma H. Skrzydlewska w tym momencie zdecydowałaby się na sponsoring tytularny ligi, to za pieniądze, które przeznacza na sezon w Łodzi przez kilka lat byłaby sponsorem całej ligi. Możemy więc sobie wyobrazić, jak wielkie to są środki.

- Dziękujemy pani dyrektor, panu Witoldowi, pani Joannie i pani Helenie świętej pamięci, od których to się wszystko zaczęło - mówił Przemysław Bartusiak. - Z doświadczenia mogę powiedzieć, że nie ma lepszej reklamy, niż wspieranie sportu w Łodzi. Widać to po firmie H.Skrzydlewska, ale pan Marcin Ulacha, jako przedstawiciel firmy Varitex może to potwierdzić. Warto wspierać sport i warto wspierać lokalne inicjatywy. Firmy zarabiają w Łodzi pieniądze i warto się tymi pieniędzmi podzielić.