Folkowe Inspiracje 2021. W Manufakturze zakończyła się 11 edycja folkowego festiwalu

Część wirtualna rozpoczęła się tuż po długim weekendzie majowym, natomiast realna 25 sierpnia. Do Łodzi przyjechały zespoły folklorystyczne nie tylko z kraju.

- Wiele reprezentuje Europę Wschodnią, w tym Ukrainę, Białoruś, Rosję, Gruzję - mówi Żaneta Walkus, wicedyrektorka Pałacu Młodzieży, jedna z organizatorek festiwalu. - Dziedzinę designu reprezentują natomiast twórcy z Japonii, Palestyny czy Meksyku. Przez pandemię koronawirusa była to jedna z najtrudniejszych organizacyjnie edycji festiwalu.

Do Łodzi nie dotarła część twórców, co było związane z pandemicznymi obostrzeniami. Mimo to publiczność w Manufakturze bawiła się naprawdę dobrze. Przed sceną zgromadziło się wiele osób, a wśród nich liczna grupa Ukraińców mieszkających i pracujących w Łodzi. Znali większość piosenek i śpiewali je razem z muzykami.

Koncert przy okazji zakupów

Dobrze bawili się także Polacy, nie brakowało młodych osób, które do Manufaktury wybrały się głównie na zakupy.