Fotofestiwal w Łodzi: Wizja subtelnego przemijania - wystawa Andrzeja Różyckiego

Andrzej Różycki - reżyser filmowy, fotograf, artysta multimedialny, scenarzysta, teoretyk sztuki - z Łodzią związany jest od roku 1969. Tutaj ukończył reżyserię w Szkole Filmowej, tu był współzałożycielem i jednym z najważniejszych artystów słynnej łódzkiej grupy Warsztat Formy Filmowej. Ale z Łodzią przede wszystkim powiązał trudny tutaj los artysty, poddając się w swojej twórczości niepokojącemu, nieco depresyjnemu, ale i niejednoznacznemu klimatowi tego miasta.

Wystawa „Przejęcia. Między zbieractwem a fotozofią”, została słusznie umiejscowiona nieco obok głównego nurtu festiwalu, w oddzielnej sali Fabryki Sztuki, bo wymagała szczególnych okoliczności kontemplacji i oczekiwała niemal intymnych relacji z odbiorcą. Przekroczenie ciężkich drzwi prowadzących do pomieszczenia z ekspozycją wywoływało natychmiastowy efekt: „wow!” i poczucie pochłonięcia przez inny, znacznie spokojniejszy, by nie powiedzieć - przyzwoitszy świat niż ten, z którego się wydobyliśmy przed wejściem. Andrzej Różycki pozwolił widzom zajrzeć do swojego domu, w którym przechowuje liczne obiekty zakupione na pchlich targach, znalezione na śmietnikach, czy uratowane przed zniszczeniem lub wyrzuceniem; do swojego warsztatu artysty - wybitnego fotografa; ale zarazem do swojego wnętrza - natury twórcy, którego wrażliwość wystawiona jest na dotkliwe kuksańce wynikające z wszelkiej niesprawiedliwości, nieprawości i nachalności otaczającej nas rzeczywistości.