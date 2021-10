Fundacja Viva na Światowy Dzień Wegetarianizmu: Piotrkowska miejscem zbrodni na zwierzętach ZDJĘCIA

Przy wejściu do Off Piotrkowska Center pojawili się aktywiści i namalowali na chodniku białe kontury zamordowanych zwierząt. Potem otoczyli teren policyjną taśmą. Miało to zwrócić uwagę przechodniów na sposób pozyskiwania mięsa. Większość osób woli nie myśleć lub ignorować to, jak powstają produkty pochodzenia zwierzęcego. Nic w tym dziwnego, gdyż prawda jest okrutna, a dla wielu osób niemożliwa do zaakceptowania -mówi Karolina Czechowska z Fundacji Viva.

Z okazji Światowego Dnia Wegetarianizmu Fundacja Viva zachęca do przejścia na dietę roślinną na 30 dni. Dla chętnych ma gotowy jadłospis i porady na pierwszy miesiąc weganizmu.