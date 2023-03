Futnet. Wspaniałe sportowe widowisko w Rzgowie. Łódzkie Blokerki obroniły tytuł mistrzyń Polski w siatkonodze! Red.

IV Mistrzostwa Polski Kobiet w Siatkonodze - Rzgów 2023 dostarczyły kibicom mnóstwo adrenaliny. Finałowy mecz Blokerek z Zawiszą Rzgów był solidną dawką futnetu na najwyższym światowym poziomie. Szala zwycięstwa przechylała się raz na jedną, a raz na drugą stronę. Gra obfitowała w efektowne ataki i bloki, a precyzja przyjęć i rozegrań oraz dyscyplina taktyczna potwierdzały, że oglądamy w akcji topowe zawodniczki futnetu. Do rozstrzygnięcia finału potrzebna była maksymalna liczba setów. W decydującym piątym secie, zawodniczki Blokers Łódź wykazały więcej zimnej krwi i to one sięgnęły po złoto - informuje Michał Kłosiński, Polski Futnet