Fuzja Grupowej Oczyszczalni Ścieków ze ZWiK. Wykonano kolejny krok do połączenia miejskich spółek w Łodzi

Wynik głosowania podczas spotkania komisji pokazuje, że na sesji pytania zadawać będą głównie radni opozycji, bo radni Koalicji Obywatelskiej i byłego klubu SLD, raczej żadnych wątpliwości co do fuzji tych dwóch spółek mieć nie będą i uchwała ze względu na polityczną arytmetykę, przejdzie bez problemu. Za głosowało ośmioro radnych KO, Łódzkiej Lewicy i byłego klubu SLD, przeciw byli radni PiS, nie głosowała dwójka radnych niezależnych - Marta Grzeszczyk i Bartłomiej Dyba-Bojarski.

Nie głosowałam, nie mogłam wydać opinii ze względu na brak przedstawienia jakiegokolwiek dokumentu strategicznego, analizy, bilansu, a choćby nawet prezentacji power point, która by wyjaśniła dlaczego akurat w taki sposób chce się to połączenie przeprowadzić - mówi radna Grzeszczyk. - Chciałabym także wiedzieć, dlaczego z tego połączenia wyjęto Łódzką Spółkę Infrastrukturalną.

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska (PO faktycznie powołała tzw. komitet sterujący do połączenia trzech spółek, ale już na pierwszym posiedzeniu wyłączono z analizowania ŁSI, bo jak argumentowano spółka ta być może przejmie kontrolę nad wszystkimi miejskimi inwestycjami. Natomiast sumę oszczędności jaką wpisano w projekcie uchwały po połączeniu GOŚ i ZWiK to 4,5 mln zł rocznie, tyle, że jeśli nawet uda się dojść do tej kwoty, i tak nie przełoży się to na ceny wody i ścieków, co najbardziej interesuje łodzian. Inne efekty tej fuzji, to zmniejszenie stanu osobowego w organach spółek, bo GOŚ straci radę nadzorczą i zarząd, a jako oddział ZWiK będzie mieć tylko dyrektora.