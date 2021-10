Gala prezydent Łodzi z okazji Dnia Nauczyciela. 43 nagrodzonych wyróżnieniem po 8 tys. zł. Zobacz zdjęcia

„Nie jestem w stanie powiedzieć, czy nagrody w kolejnych latach będę państwu przyznawać, choć one państwu przysługują” – mówiła w piątek prezydent do wyróżnionych w 2021 r. (powołanie specjalnego funduszu na nagrody dla pracowników oświaty to obowiązek każdego samorządu, wynikający z przepisów Karty Nauczyciela).

W piątek Hanna Zdanowska nagrodziła 43 nauczycieli w tym dyrektorów swoim wyróżnieniem drugiego stopnia – czyli kwotą 8 tys. zł. (przed rokiem cieszyło się z niego 118 pracowników miejskiej oświaty, w 2020 r. była też jedna nagroda pierwszego stopnia: 10 tys. zł).

Końcówka tygodnia to również szkolne gale z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Bo także dyrektorzy tworzą wewnątrzszkolne fundusze na nagrody i przyznają z nich własne wyróżnienia (to zwykle kwoty od kilkuset zł do tysiąca zł). Jednak w przypadku dużej części łódzkich placówek przelewy na ten cel z magistratu nie przyszły na konta szkół przed 14 października – zatem szefowie nie zdążyli przelać pieniędzy nagrodzonym, zanim ściskali ich dłonie na szkolnych galach. W piątek dyrektorzy, z którymi rozmawialiśmy, sprecyzowali, że po interwencjach w urzędzie miasta jego pracownicy wzięli się za wysyłanie brakujących przelewów.