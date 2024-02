Gala Sportowiec Roku już w czwartek. Wspominamy osiągnięcia legend plebiscytu

Kolejne triumfy i kolejne zwycięstwa w naszym plebiscycie Artura Partyki miały miejsce w latach 1996-98. W 1996 roku zdobył srebrny medal na igrzyskach w Atlancie, w 1997 był wicemistrzem świata na stadionie w Atenach, a w 1998 - wywalczył mistrzostwo Europy w Budapeszcie.

Którzy sportowcy zdobywali jeszcze laury w naszym plebiscycie więcej niż raz? Mariusz Wlazły był laureatem 5 razy. W 2005 roku wstąpił na tron aż na cztery lata . Siatkarz PGE Skry Bełchatów nie miał sobie równych, bo w 2005 roku dzięki jego świetnej grze Skra Bełchatów po raz pierwszy zdobyła mistrzostwo Polski, a kadra Polski zajęła czwarte miejsce w lidze światowej. W 2006 roku Mariusz Wlazły osiągnął jeszcze większy sukces. bo z kadrą został wicemistrzem świata. W 2007 roku znów zdobył mistrzostwo Polski i czwarte miejsce w lidze światowej. To predestynowało Mariusza do tytułu Sportowiec Roku. Wreszcie w 2008 roku mistrzostwo Polski, brązowy medal ligi mistrzów i awans do ósemki igrzysk olimpijskich też były wystarczającą rekomendacją. Piąty laur wywalczył w 2014 roku. Sportowcem Roku został siatkarz PGE Skry Bełchatów Mariusz Wlazły - mistrz świata, MVP mistrzostw świata, mistrz Polski.

Partnerem głównym naszego plebiscytu jest Orlen, patronem honorowym Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, a partnerem regionalnym - Lotto.

