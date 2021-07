Gdzie jest burza? Pogoda 26 lipca. Ostrzeżenie przed burzami dla województwa łódzkiego. Prognoza pogody dla Łodzi. 26.07.2021

OSTRZEŻENIE PRZED BURZAMI 26 LIPCA

Ostrzeżenie meteorologiczne przed burzami z gradem 1. stopnia obowiązuje na terenie całego województwa łódzkiego.

Synoptycy prognozują burze w poniedziałek 26 lipca od godziny 12:00 do godziny 20:00. Prognozowane są burze, którym miejscami może towarzyszyć grad. Opady deszczu szacowane są od 20mm do 30mm lokalnie do 40mm. Należy również uważać na porywy wiatru do 75km/h.

Trzeba pamiętać, że tak silny wiatr może być niebezpieczny i powodować duże szkody. Przypominamy więc o usunięciu lub zabezpieczeniu przedmiotów, które mogą zostać porwane przez podmuch wichury.

Prognoza pogody dla Łodzi i województwa łódzkiego

Temperatura będzie wynosić do 28°C.