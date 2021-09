Gdzie kupić parasolkę? Najtańsze i najdroższe parasolki w Łodzi. Najlepsza parasolka w deszczowy dzień

Na szczęście, parasolek w sklepach jest jak grzybów po deszczu w lesie. Możemy wybierać we wszystkich kolorach tęczy, kropkach, paskach i motylkach. Ważny jest też rozmiar parasolki. Są malutkie, leciutkie wprost do damskiej torebki, po ogromne parasole pod którymi mieści się cała rodzina.

Od najtańszych po najdroższe

W zależności od tego, na co pozwala nam nasz budżet możemy wybierać w markowych parasolkach, których ceny sięgają kilkuset złotych, po takie, które dostaniemy w każdym większym supermarkecie za kilka lub kilkanaście złotych.

Najtańsze, duże parasolki, jakie znaleźliśmy w jednym z łódzkich sklepów, kosztowały tylko 19,99 zł. Potem ceny zaczynały rosnąć. W firmowym salonie Wittchen za ochronę przed deszczem zapłacimy od 89 złotych do prawie 180 złotych. Sprzedawcy zapewniają jednak, że takie parasolki są znacznie bardziej odporne na różne warunki pogodowe, ponieważ są wykonane z dobrej jakości materiałów.

Ponadto dodatkową zaletą parasolek z markowych salonów jest to, że w razie nieprzewidzianego uszkodzenia możemy oddać ją na gwarancję, o co raczej trudno byłoby przy parasolce za kilka złotych z marketu.