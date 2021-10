Gdzie nie będzie prądu w łódzkim 18.10? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (18.10 10:11) nie ma prądu w łódzkim?

powiat pajęczański

Pajęczno, ul. Wieluńska 63.

18.10 od godz. 9:30 do 13:30

powiat łaski

Kwiatkowice-Las, ul. Bajkowa, ul. Jabłoniowa, ul. Zachodnia, Wandzin, ul. Klonowa

18.10 od godz. 8:00 do 15:00

powiat sieradzki

Goszczanów, ul. Adama Poniatowskiego, Poniatów

18.10 od godz. 8:00 do 15:00

Sieradz, ul. Jagiellońska 5,7, ul. Piastowska 6, 10

18.10 od godz. 10:00 do 14:00

Łódź

Łódź-Polesie, ul. Perłowa od numeru 1 do 35 oraz od numeru 2 do 34

18.10 od godz. 8:00 do 14:00

powiat wieluński

Widoradz, Widoradz Dolny, Widoradz Górny

18.10 od godz. 8:30 do 13:30

powiat pabianicki

Pabianice, ul. Stanisława Staszewskiego od numeru 9 do numeru 11 oraz złącze kablowe nr 5523

18.10 od godz. 8:00 do 14:00