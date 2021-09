Gdzie nie będzie prądu w łódzkim 21.09? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (21.09 12:14) nie ma prądu w łódzkim?

powiat pajęczański

Patrzyków, od nr 48 do 92.

21.09 od godz. 8:00 do 14:30

powiat pabianicki

Przygoń, ul. Wczasowa, Łask, ul. 3 Maja, ul. Antoniego Jawornickiego, ul. Dolna, ul. Elizy Orzeszkowej, ul. Graniczna, ul. Grzybowa, ul. Juliana Tuwima, ul. Kresowa, ul. ks. Józefa Czajkowskiego, ul. Niska, ul. Ostatnia, ul. Piaskowa, ul. Piękna,

21.09 od godz. 8:00 do 15:00

powiat łowicki

Nieborów

21.09 od godz. 8:00 do 15:00

Łódź

Łódź-Bałuty, ul. Uprawna od numeru 73 do 87 oraz od numeru 72 do 86

21.09 od godz. 8:00 do 14:00

powiat bełchatowski

Helenów

21.09 od godz. 8:00 do 12:30

Wólka Łękawska

21.09 od godz. 8:00 do 13:00