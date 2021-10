Gdzie nie będzie prądu w łódzkim 26.10? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w łódzkim

powiat radomszczański

Pławno, ul. Przedborska 1, ul. Częstochowska od 1 do 12, ul. Kościelna, ul. Radomszczańska od 1 do 36, Plac Wolności 6, 10, 11, 13, 17A, ul. Korkowa.

27.10 od godz. 7:30 do 13:30

Elżbietów

27.10 od godz. 8:00 do 15:00

powiat brzeziński

Mroga Dolna, Mroga Górna, Michałów

26.10 od godz. 8:00 do 16:00

Brzeziny, ul. Mrocka od 1 do 36, ul. Porzeczkowa, ul. Słodowa, Rozworzyn, Michałów

26.10 od godz. 8:00 do 16:00

Mroga Dolna, Mroga Górna, Michałów

27.10 od godz. 8:00 do 16:00

Marianów Kołacki

2.11 od godz. 8:00 do 15:00

Marianów Kołacki

3.11 od godz. 8:00 do 15:00

Witkowice, Przanówka

5.11 od godz. 8:00 do 15:00

Gałkówek-Kolonia, Adamów, Małczew, Czyżyków

8.11 od godz. 8:00 do 15:00