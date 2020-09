Gdzie są Fajniaki w Biedronce?Fajniaki z Biedronki 2020. Jak zebrać cały Gang Fajniaków? Gang Fajniaków wprowadza Biedronka 4.09.20

Fajniaki w Biedronce. Jak dostać Gang Fajniaków z Biedronki za darmo?

Sieć Biedronka ruszyła w czwartek (27 sierpnia) z akcją Gang Fajniaków, która polega na kolekcjonowaniu nowej linii maskotek. Istnieje kilka rodzajów Fajniaków, różniących się od siebie kształtem i kolorystyką:

Chmurka Celinka

Słońce Sonia

Kropla Ksenia

Drzewo Dobromir

Smog Stefek

Foka Frania

Jarzębina Julka

Piesek Piotruś

Dąb Dyzio

Ważka Wiola.

Cena detaliczna Fajniaka wynosi 39,99 zł brutto, ale Fajniaka można zdobyć taniej: za 19,99 po zebraniu 40 naklejek lub za darmo po zebraniu 60 naklejek. Ale już za 15 naklejek można dostać książkę o Gangu Fajniaków.

Jak zdobyć Fajniaki?

Naklejki są naliczane do rachunku przy zakupach wartości co najmniej 50 zł. Każde 50 zł wydane w Biedronce to 1 punkt, a każdy punkt to jedna naklejka. Każda wielokrotność 50 zł to dodatkowy 1 punkt, a więc i naklejka.

