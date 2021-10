Gdzie zapisać dziecko? Orzeł Łódź zaprasza do sekcji piłki nożnej

Nabór w Orle Łódź organizowany jest dla chłopców z rocznika 2009/2010. Zajęcia piłkarskie piłkarskie będą odbywały się dwa razy w tygodniu na boisku trawiastym przy ul. 6 Sierpnia 71 w Łodzi. Kontakt do trenera numer telefonu: 517-331-609 lub adres e-mail [email protected]

Orzeł Łódź zawsze słynął z dobrego szkolenia młodzieży. Pamiętamy czasy, kiedy klub ten doskonale prosperował, organizował pamiętne zimowe turnieje, w których występowały i ŁKS, i Widzew.

Zapraszamy inne kluby do przysyłania informacji o naborach. To będą praktyczne wiadomości dla rodziców, którzy chcą, by ich pociechy grały w piłkę.