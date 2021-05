GKS Bełchatów nie "zatopił" Arki Gdynia

Porażka na szczęście nie przekreśla szans bełchatowian na pozostanie w I lidze. GKS po cichu liczył na sprawienie niespodzianki. W poprzedniej kolejce wygrał bowiem na wyjeździe z Resovią 3:1 (2:1), a jesienią pokonał na wyjeździe gdynian 2:1 (1:0). Bełchatowianie mieli ponadto nadzieję, że gdynianie nie doszli jeszcze do siebie po przegranej w finale Pucharu Polski z Rakowem Częstochowa 1:2 (0:0), tracąc oba gole w ostatnich minutach meczu. Pierwsza połowa potyczki na Gieksa Arenie rzeczywiście dawała podstawy do optymizmu, bo miejscowi postawili się wyżej notowanemu rywalowi. Niestety, w 51 minucie Waldemar Gancarczyk strzelił “samobója”. Po utracie gola giekaesiacy nie spasowali i zaatakowali odważniej, ale to Arka zdobyła bramkę. Daniela Niżnika pokonał Maciej Rosołek. Spotkanie rozstrzygnęło się w 75 minucie, kiedy to Mateusz Bartków “wyleciał” z boiska po czerwonej kartce za faul na strzelcu drugiego gola. Na dodatek sędzia podyktował rzut karny dla gości, który na gola zamienił Juliusz Letniowski. W najbliższą sobotę (15 maja) drużynę Marcina Węglewskiego czeka wyjazdowe starcie z kielecką Koroną i tam trzeba już poszukać punktów ą