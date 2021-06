GKS Bełchatów żegna kiepski sezon z Puszczą

Będzie to ósme w historii starcie tych ekip w oficjalnym meczu. Bilans spotkań w I i II lidze korzystny jest dla bełchatowian, którzy triumfowali trzykrotnie. Dwa razy góra była Puszcza, a dwa mecze kończyły się podziałem punktów. Bilans bramkowy to 7-5. - Nasza drużyna uda się na to spotkanie w nieco okrojonym składzie - mówi Michał Antczak, rzecznik prasowy bełchatowskiego jeszcze pierwszoligowca. - Za kartki pauzuje Filip Laskowski, natomiast Damian Hilbrycht zakończył przygodę z naszym klubem. Drobniejsze urazy mogą wyeliminować jeszcze dwóch zawodników. Dodam, że w kadrze Puszczy znajdziemy jednego byłego giekaesiaka, a jest nim Jakub Serafin. Jeszcze w rundzie jesiennej grali tam z kolei obecni zawodnicy GKS Mateusz Bartków i Bartosz Żurek.

Dodajmy, że w klasyfikacji Pro Junior System GKS jest na premiowanym szóstym miejscu, mając na koncie 6032 punkty, natomiast niedzielny rywal zajmuje pierwszą pozycję z 9666 punktami. - W Niepołomicach zakończymy swój 44 ligowy sezon w historii - mówi Michał Antczak. - Siedemnaście z nich było pierwszoligowych. Dodam, że niedzielny pojedynek będzie 1372 pierwszej drużyny we wszystkich rozgrywkach o ligowe punkty od 1978 roku. 610 nasz zespół wygrał, 392 przegrał i 369 zremisował. ą