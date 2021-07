GKS Bełchatów zmierzy się w sobotę z ŁKS

Na sobotę (10 lipca) podopieczni trenera Patryka Rachwała mają zaplanowany drugi mecz kontrolny, także na swoim boisku. Tym razem z ŁKS Łagów (11). Drużyna gości prowadzona przez trenera Ireneusza Pietrzykowskiego uplasowała się w minionym sezonie na 13 miejscu w tabeli grupy czwartej III ligi. W 40 meczach zdobyła 52 punkty, Mistrz tej ligi Wisła Puławy, z którym bełchatowianie rozpoczną nowy sezon, zgromadził 96 punktów. Trenerem tej drużyny jest Mariusz Pawlak, który w przeszłości pracował w GKS. Ciekawostką jest fakt, iż w Puławach gra Kacper Kondracki. To brat Bartłomieja, który jest asystentem Patryka Rachwała. Jest tam także wieloletni gracz klubu z Bełchatowa Bartłomiej Bartosiak, który w barach GKS zaliczył 23 mecze w ekstraklasie, strzelając w elicie trzy gole. Mecz w Puławach już 31 lipca.

Wracając do potyczki z Łagowem. W ekipie gospodarzy powinni pojawić się kolejni nowi piłkarze na testach, choć sztab szkoleniowy musi już zacząć podejmować decyzje kadrowe, bo czas ucieka i będzie go mało na zgranie zespołu. Tymczasem klub poinformował, że GKS rozegra 24 lipca na wyjeździe dodatkowy sparing. Rywalem będzie nie byle kto, bo beniaminek PKOEkstrkalasy Radomiak Radom (12). Będzie to pracowity dzień dla GKS, bo po południu spotka się z Rakowem IICzęstochowa. ą