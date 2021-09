Głos łódzkiego kibica: cały sezon, jak to ujął Michał Kubiak, był do d...

Po dłuższej przerwie znów się odzywam, a powodem jest irytacja z zachwytów nad brązowym medalem naszych siatkarzy. Przecież dla nich brąz to porażka, a nie sukces! A cały sezon, jak to ujął Michał Kubiak, był do d... Nasz kapitan nie uzasadnił swej opinii, więc postaram się go wyręczyć.

W tym roku siatkarze mieli trzy poważne turnieje: Ligę Narodów, Igrzyska Olimpijskie i Mistrzostwa Europy. Trzeba więc było uwzględnić powszechnie obowiązującą w sporcie zasadę, że w krótkim odstępie czasu nie da się zbudować dwóch szczytów formy. Wyniki turniejów dokładnie to potwierdziły. Ligę Narodów wygrały Brazylia i Polska, które odpadły w ćwierćfinale Igrzysk, zaś zwycięzcy Igrzysk Francja i Rosja szybko odpadły w Mistrzostwach Europy. Żadna z drużyn nie zagrała w dwóch finałach! Dlaczego więc działacze i sztab trenerski potraktowali priorytetowo najmniej prestiżową Ligę Narodów, pozbawiając tym samym szans na Igrzyskach? Czy każdy z kibiców, nie mówiąc o zawodnikach, nie zamieniłby dwóch zdobytych medali na jeden olimpijski?