Gmina Dobryszyce. Obcokrajowiec prowadził auto pijany. Nie wiedział, że tak nie wolno

Obcokrajowiec prowadził auto pijany. Nie wiedział, że tak nie wolno

W nocy z 23 na 24 października policjanci z Kamieńska podczas patrolu w Bloku Dobryszyce zwrócili uwagę na volkswagena jadącego od prawej do lewej krawędzi jezdni. Używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych zatrzymali pojazd. Kierującym polo okazał się 26-letni obywatel Zimbabwe, który obecnie mieszka na terenie powiatu radomszczańskiego. Jak stwierdził, wraca z imprezy.

Badanie stanu trzeźwości wykonane przez funkcjonariuszy wykazało, że miał on 2,3 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo, 26-latek nie ma uprawnień do kierowania pojazdami, a volkswagen, którym kierował, nie ma aktualnych badań technicznych. Kierowca trafił do policyjnego aresztu.