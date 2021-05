Gmina Rząśnia straci 5 mln złotych w wyniku oszustwa? Prokuratura prowadzi śledztwo. Skarbnik odsunięta od obowiązków

Wieluńska prokuratura i policjanci z Pajęczna prowadzą dochodzenie w sprawie oszustwa finansowego na szkodę gminy Rząśnia. Jak wyjaśnia wójt Tomasz Stolarczyk, do przestępstwa mogło dojść w wyniku „niedochowania należytej staranności” przez skarbnika gminy. Urzędniczka została odsunięta od zarządzania gminnymi finansami.

- Nie mogę udzielać zbyt wielu informacji w tej sprawie, gdyż nie chciałbym zaszkodzić postępowaniu policyjnemu. Współpracujemy z organami, wszystko, co trzeba, udostępniamy. Najprawdopodobniej pani skarbnik padła ofiarą oszustwa. Co do wielkości utraconej kwoty na ten moment nie mogę się wypowiadać – mówi wójt Stolarczyk.

Z informacji uzyskanych od śledczych wynika, że gmina może stracić nawet 5 mln złotych. Zawiadomienie o przestępstwie złożył wójt.

- Prokuratura Rejonowa w Wieluniu wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia Gminy Rząśnia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000.000 zł przy zawarciu umowy lokaty terminowej. Skarbnik gminy został wprowadzony w błąd co do tożsamości osoby podającej się za przedstawiciela banku podczas procedury zawierania lokaty terminowej – wyjaśnia prokurator Jolanta Szkilnik.