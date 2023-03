Golonka Run w okolicach Radomska. Pierwszy taki bieg po golonkę w Polsce. Zobaczcie zdjęcia

Golonka Run Radomsko 2023, czyli bieg po golonkę w okolicach Radomska

To najsmaczniejszy bieg w kraju - zapewnia organizator Golonka Run 2023 Dariusz Kopeć. W sobotę, 25 marca, z Punktu Edukacyjnego Podświerk w Nadleśnictwie Radomsko wystartował pierwszy Bieg po Golonkę. Impreza odbyła się pod hasłem: "Biegaj, jedz, pij i popuszczaj pasa!", bo jak mówi organizator "biegamy, żeby jeść i jemy, żeby biegać".

Jak tłumaczy organizator, niektórzy biegają dla zdrowia, inni po prostu, bo lubią. Są też tacy, którzy na myśl o bieganiu reagują gęsią skórką. Wymyślono jednak takie rywalizacje, które to tabu mogą przełamać. Biegi, podczas których można jeść to, co na co dzień "zakazane". Za oceanem biegi, podczas których jednym z bohaterów jest jedzenie typu fast food to nie nowość. Już od kilku lat organizuje się tam Pizza Run czy Hot Dog Challenge. Cieszą się one wielką popularnością i takie imprezy powoli pojawiają się także w naszym kraju. Stąd pomysł na bieg z golonką w roli głównej.