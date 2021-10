Gra ŁKS. Kibice dopingują. Sport Arena będzie pękać w szwach

W sobotę o godz. 17 w Sport Arenie w Łodzi ŁKS Commercecon zagra z Pałacem Bydgoszcz. Hala będzie pękać w szwach.

- My przede wszystkim jesteśmy tutaj dla kibiców. Poprzedni sezon był bardzo ciężki i cieszę, że mogą oni wrócić na trybuny i nas wspierać - przyznała libero ŁKS Commercecon Paulina Maj-Erwardt, cytowana przez siatka.org. - Grałyśmy z samą czołówką i to na wyjazdach. W Radomiu mecz nam zupełnie nie wyszedł, w Rzeszowie zabrakło niewiele. Progres jednak cały czas jest i to światełko w tunelu jest coraz jaśniejsze. Po takim zwycięstwie na pewno inaczej będzie się trenowało, jakbyśmy przegrały, to byłaby trzecia porażka z rzędu. Nikt by nic nie powiedział, bo to by była przegrana z Chemikiem.

Druga nasza drużyna Grot Budowlani zagra w niedzielę o godz. 18 na wyjeździe z Radomką. Łodzianki czeka trudny mecz.