Groźny pożar autokaru na S8 pod Tomaszowem. Autobus wiózł pracowników

Pożar autobusu na S8 pod TomaszowemDo groźnego pożaru autobusu, który wiózł pracowników do jednego z magazynów w Podkonicach Dużych, doszło we wtorek (13 lipca) około godziny 18 w rejonie węzła Jakubów. Prawdopodobnie z powodu wysokich temperatur w autobusie zapalił się silnik.[cyt]- Na szczęście nikomu nic się nie stało, a kierowca autobusu sam zdążył opanować pożar gaśnicą - informuje Grzegorz Stasiak z KPP w Tomaszowie Maz. - Autobusem podróżowało 30 pracowników, którzy jechali do pracy w Podkonicach Dużych. Nikomu nic się nie stało. Pasażerów zabrał zastępczy autobus - dodaje.[/cyt]Pożar autobusu nie spowodował utrudnień w ruchu. Nikomu nic się nie stało.