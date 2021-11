Herman Van Rompuy wygłosił wykład w Uniwersytecie Łódzkim. Nawiązał do wyroku Trybunału Konstytucyjnego Maciej Kałach

Maciej Andrzejewski / UŁ

Herman Van Rompuy, były premier Belgii i przewodniczący Rady Europejskiej w latach 2009-2014, gościł w środę (3 listopada) na Uniwersytecie Łódzkim. W uczelni, od której otrzymał tytuł doktora honoris causa – w maju 2021 r. – wygłosił wykład pt. „Europe in a world, where values are increasingly important” (z ang. „Europa w świecie, w którym wartości są coraz ważniejsze”).