Hokeistki z Brzezin ze srebrem Halowych Mistrzostw Europy

W finale w Berlinie przegrały z Niemkami 2:3 (1:1). Brązowy medal wywalczyła Austria po zwycięstwie nad Hiszpanią 3:1 (0:0). Bramki - dla Polski: Sandra Tatarczuk - dwie (3-krótki róg, 32); dla Niemiec: Elisa Grave (15), Laura Saenger - dwie (31-karny, 40-krótki róg). Wkadrze były trzy zawodniczki KSHokej Start Brzeziny: Anna Gabara, Monika Polewczak i Paula Sławińska. Biało-czerwone jako jedyny zespół w turnieju przeciwstawiły się gospodyniom, które wygrywały swoje mecze pewnie i wysoko, gromiąc w półfinale Austrię 7:0. Już w trzeciej minucie zapachniało niespodzianką, bowiem Polki po raz kolejny w tych mistrzostwach wykonały krótki róg, który podobnie jak we wcześniejszych meczach, Sandra Tatarczuk zamieniła na gola. Potem broniące tytułu Niemki uzyskały przewagę i wyrównały w drugiej kwarcie. Emocje sięgnęły zenitu w samej końcówce. Wszystko wskazywało na to, że o złotym medalu rozstrzygną karne zagrywki, ale w ostatniej minucie pojedynku sędziowie w dość kontrowersyjnej sytuacji podyktowali krótki róg. Gospodynie zamieniły go na trzeciego gola i po chwili mogły się cieszyć z kolejnego tytułu. Kapitan reprezentacji Polski i najbardziej doświadczona zawodniczka Marlena Rybacha miała mieszane uczucia po zakończeniu finału.

„Czuję smutek i rozczarowanie. Byłyśmy naprawdę bardzo blisko, żeby w tym meczu doprowadzić do karnych zagrywek. Te decyzje sędziowskie były takie, a nie inne. W ostatniej minucie przyznali krótki róg rywalkom i one go wykorzystały. Z drugiej strony jestem mega zadowolona ze swojej drużyny. Zrobiłyśmy na tym turnieju super robotę. Jest się naprawdę czym chwalić, ale ten niedosyt pozostał” - powiedziała.

Biało-czerwone powtórzyły sukces sprzed ośmiu lat, kiedy to w Mińsku sięgnęły po halowe wicemistrzostwo Starego Kontynentu. Wówczas w finale przegrały z Holandią.

Halowe ME elity po raz pierwszy odbyły się w formule 10-zespołowej, dotąd o medale rywalizowało osiem reprezentacji. Dwie ostatnie zostały zdegradowane do drugiej dywizji. Pięciu najlepszych uczestników - Niemcy, Polska, Austria, Hiszpania oraz Czechy zapewniły sobie kwalifikację do przyszłorocznych mistrzostw świata.

„Liczę, że przed mistrzostwami świata będziemy miały lepsze przygotowania i trochę więcej czasu spędzimy razem. Tak, żebyśmy wiedziały, jak w finale uporać się z tymi Niemkami” - podkreśliła Rybacha.

Tydzień temu w belgijski Leuven męska reprezentacja także sięgnęła po srebrny medal halowych ME.

Wyniki końcowe i klasyfikacja HME: mecz o 9. miejsce: Turcja - Włochy 10:7 (5:3), mecz o 7. miejsce: Ukraina - Szwajcaria 8:4 (3:0), mecz o 5. miejsce: Czechy - Belgia 2:1 (2:0), mecz o brązowy medal: Austria - Hiszpania 3:1 (0:0), finał: Niemcy - Polska 3:2 (1:1)

Klasyfikacja: 1. Niemcy, 2. Polska, 3. Austria, 4. Hiszpania, 5. Czechy, 6. Belgia, 7. Ukraina, 8. Szwajcaria, 9. Turcja. 10. Włochy.

