Hokej na lodzie. Młodzież w Łodzi mamy zdolną, po pierwszej tercji ŁKH prowadził 11:0

Coraz mniej liczna widownia w hali na Stefanowskiego nie doczekała się wygranych także w minioną sobotę i niedzielę: ŁKH przegrał z Cracovią 3:6 (1:0, 1:4, 1:2) i z Unią Oświęcim 5:7 (1:1, 1:2, 3:4). Nie da się jednak wygrać, gdy ma się 18 dwuminutowych kar w meczu, jak to zdarzyło się w sobotnim meczu z Cracovią. Odznacza to prawie dwie tercje (!) gry w osłabieniu, a były też kilkuminowe okresy gry w trójkę przeciwko piątce przeciwników. Lepiej szło w niedzielnym meczu z wyżej klasyfikowaną Unią. Na początku ostatniej minuty Eduard Szybelbajn doprowadził do wyniku 5:6, ale pięć sekund przed końcem to goście zdobyli siódmego gola.

Mistrzem rundy zasadniczej została, tak jak rok temu, Polonia Bytom, wygrywając decydujący mecz z SMS Katowice 7:4 i z Zagłębiem 9:2. Drugi jest SMS, a trzecia Unia. W Polonii grają wychowankowie ŁKH, reprezentanci Polski do lat 20: bramkarz Tomasz Grobelkiewicz i Arkadiusz Karasiński.

Niespodziankę sprawili natomiast juniorzy młodsi ŁKH (do lat 17), którzy w turnieju barażowym w Gdańsku zakwalifikowali się do finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (14-19 lutego w Sanoku). Łodzianie, wzmocnieni piątką hokeistów PTH Poznań, przegrali z Niedźwiadkami Sanok 2:12, ale pokonali Polonię Bytom 6:1 i w decydującym meczu Stoczniowca 7:6 i wraz z kolegami z Sanoka awansowali do turnieju finałowego, w którym grać będą jeszcze w towarzystwie zespołów z Torunia, Tychów, Naprzodu Janów, Jastrzębia, Podhala i Unii Oświęcim.

Awans do finałowego turnieju mistrzostw Polski żaków starszych (do 14 lat) zapewniła sobie też drużyna ŁKH w tej kategorii. Tym razem zespół trener Marka Syniawy wygrał w Toruniu z Sokołami 12:3 i 18:4 - w tym drugim meczu już po pierwszej tercji było 11:0. Młodzież mamy więc w Łodzi obiecującą, ale do I ligi musi jeszcze dorosnąć - podsumował red. Wojciech Filipiak.