Horoskop dzienny na sobotę Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec 20.08.2022

Horoskop codzienny na sobotę, 20 sierpnia 2022

Horoskop dzienny na sobotę

WODNIK (21.01 - 18.02)

Horoskop dzienny na sobotę mówi: Nie ma to najmniejszego znaczenia, kiedy postanowisz, że to najwyższy czas skończyć z nałogiem. Ważne, żebyś to sobie postanowił.

RYBY (19.02-20.03)

Horoskop dzienny na sobotę radzi: Rybeńko to już najwyższa pora na refleksję nad swoim stanem zdrowia! Może wizyta u specjalisty? Albo po prostu uprawianie sportu?

BARAN (21.03-20.04)

Horoskop dzienny na sobotę radzi: Postaw na dobre relacje z rodziną. Może wspólny obiad, wyjście do teatru albo muzeum? Wspólne oglądanie filmu też jest przyjemne!

BYK (21.04-21.05)

Horoskop dzienny na sobotę zapowiada: Czas na spotkanie w gronie najbliższych znajomych! Musisz trochę poplotkować i obgadać bieżące sprawy zawodowe. Daj sobie czas!