Horoskop dzienny na wtorek 1 września 2020. Horoskop Dziennika Łódzkiego i wróżki Eufemii dla wszystkich znaków zodiaku

BARAN (21.03-19.04)

Jeśli szybko nie podejmiesz działania, wszystkie dotychczasowe wysiłki pójdą na marne!

BYK (20.04-22.05)

Nie daj sobą manipulować. Zwróć uwagę na to, co i jak mówi do ciebie ktoś, kto podaje się za przyjaciela.

BLIŹNIĘTA (23.05-21.06)

W pierwszym dniu nie bierz na siebie zbyt wiele. Do obowiązków trzeba wdrożyć się powoli i bez większych emocji.

RAK (22.06-22.07)

Weź wreszcie sprawy w swoje ręce. Skoro nie widać efektów, czas zmienić lidera. Zmiany wyjdą na dobre.

LEW (23.07-23.08)

Tyle się ostatnio wydarzyło i trudno ci uporać się z natłokiem myśli. Postaraj się uporządkować je jedna po drugiej.

PANNA (24.08-22.09)

Żadne dyskusje nie zaprowadzą cię do rozwiązania sytuacji. Trzeba podjąć bardziej zdecydowane środki.

WAGA (23.09-22.10)

Nie zastanawiaj się, tylko działaj. Nic więcej nie wymyślisz. Jeśli chcesz, zapytaj o zdanie kogoś zaprzyjaźnionego.