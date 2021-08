Horoskop na czwartek 5 sierpnia 2021 dla wszystkich znaków zodiaku. Horoskop dzienny na czwartek 5 sierpnia dla Panny, Lwa, Byka 05.08.2021

HOROSKOP DZIENNY NA CZWARTEK 4 SIERPNIA

WODNIK (21.01-18.02)

Poświęć dzisiejszy dzień na szukanie rozwiązań i porozumienia. Odetnij się od negatywnych zdarzeń z przeszłości, a będzie ci o wiele lżej.

RYBY (19.02-20.03)

Kolejny dzień poczucia emocjonalnego zagubienia i oderwania od rzeczywistości. Postaraj się poćwiczyć silną wolę albo jogę.

BARAN (21.03-20.04)

Dziś będziesz w nastroju filozoficzno-egzystencjalnym. Uważaj jednak, bo możesz popaść w zaślepienie prowadzące do totalnej klęski.

BYK (21.04-21.05)

Od dziś do niedzieli po prostu odpoczywaj i rób tylko to, na co masz ochotę. Skup się na swoich potrzebach, a poczujesz ogromną ulgę.

BLIŹNIĘTA (22.05-21.06)

Frustrujące okoliczności zawodowe pogorszą ci nastrój. Niebawem się okaże, że twoja nieprzemyślana decyzja może sprawić spory kłopot.

RAK (22.06-22.07)

Dziś zostaniesz wciągnięty w towarzyskie gry i zabawy. Warto nieco poplotkować o garderobie szefowej lub nowościach kinowych.