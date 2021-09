HOROSKOP na poniedziałek, 20 września 2021. Horoskop dzienny wróżki Margo na poniedziałek. Jak zacznie się nowy tydzień?

HOROSKOP DZIENNY NA PONIEDZIAŁEK 20 WRZEŚNIA 2021

BARAN (21.03-20.04)

To będzie bardzo dobry dzień. Horoskop na poniedziałek zapowiada sukcesy zwłaszcza w pracy. Pochwała ze strony szefa, dodatkowa premia, a może nawet awans lub podwyżka? Dziś wszystko się może zdarzyć. Jeśli w poniedziałek masz w planie ważny projekt lub prezentację, na pewno się udadzą!

BYK (21.04-21.05)

Coś się kończy, coś się zaczyna - mówi ci horoskop na poniedziałek. I nie musi to być tylko zmiana weekendu w tydzień pracy. Dziś sporo może się zdarzyć. Możesz też żałować tego, co było kiedyś. Sentymenty nic jednak nie zmienią, los każe ci iść do przodu. Nie wyjdziesz na tym źle.

BLIŹNIĘTA (22.05-21.06)

Horoskop na poniedziałek zapowiada ci nieoczekiwane i nagłe rozwiązania twoich problemów. Może się zdarzyć, że sam na nie wpadniesz i będziesz zastanawiać się, jak mogłeś nie zauważyć takiej furtki. Podpowiedź może też przyjść od bliskiej osoby. Miej dziś oczy i uszy otwarte!