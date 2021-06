HOROSKOP na wtorek 22 czerwca dla wszystkich znaków zodiaku. Co przyniesie wtorek Baranowi, Rakowi, Bykowi?

Horoskop na wtorek, 22 czerwca 2021. Horoskop wróżki Margo dla wszystkich znaków zodiaku! Co czeka we wtorek, 22 czerwca Barana, co wtorek przyniesie Rakowi? Jaki to będzie dzień dla Byka? Sprawdź swój horoskop dla znaków zodiaku! Sprawdź swój horoskop na dziś!CZYTAJ DALEJ >>.

Horoskop na wtorek, 22 czerwca 2021 roku. Horoskop na dziś. Horoskop dla ciebie czyli dla wszystkich znaków zodiaku! BARAN (21.03 - 20.04)

Budzisz się codziennie i myślisz, że znów nic się nie zmienia. Cóż, wtorek może cię czymś zaskoczyć. Horoskop na wtorek ostrzega, że wiele dziś się może wydarzyć. Tylko od ciebie zależeć będzie czy zmiany przyjmiesz z radością, czy też... będziesz wolał, by było po staremu. BYK (21.04 - 21.05)

Gwiazdy będą dziś wspierać twój intelekt. Czy masz do zrobienia ważne zadanie w pracy, czy też szukasz sposobu na dotarcie do czyjegoś serca - na pewno coś wymyślisz. Pamiętaj też, że co dwie głowy to nie jedna. Poproś kogoś o pomoc i zróbcie burzę mózgów. Waszej sile nikt się nie oprze! BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06)

Gorący dzień sprawi, że we wtorek Bliźnięta... też będą gorące. Marzenia o cielesnej bliskości nie będą pomagać w pracy, za to wieczór będzie wasz! Horoskop na wtorek radzi, by wykorzystać ten nastrój i zaplanować randkę. Będzie wręcz ognista!

RAK (22.06 - 22.07)

Słoneczny dzień sprawi, że mimo upału będziesz miał zapał do pracy. Warto więc zakasać rękawy i zabrać się do roboty. Dziś jest szansa, by rozwiązać zaległe problemy i nadrobić zaległości. Dziś będziesz szedł przez życie jak taran! LEW (23.07 - 22.08)

Ten dzień nie będzie tak łatwy, jak byś tego oczekiwał. Coś ważnego może się w twoim życiu skończyć, możesz coś stracić, z czegoś zrezygnować. Pozostaw wszystko za sobą bez żalu. Zmiany są potrzebne, by zrobić miejsce na nowe rzeczy i sprawy. Nie będzie nudno!

PANNA (23.08 – 22.09)

We wtorek masz szansę posunąć do przodu sprawy zawodowe. Możesz to uzyskać ciężką pracą, albo... dostrzec szansę na łatwe pieniądze. Cokolwiek się zdarzy, nie wahaj się wziąć byka za rogi. Pamiętaj, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana!

WAGA (23.09 - 22.10)

Czekaj dziś na pozytywną wiadomość. Zżerają cię nerwy w oczekiwaniu na wynik egzaminu lub badań? Nie martw się, szkoda tracić na to zdrowia. Wszystko powinno ułożyć się po twojej myśli. A jeśli coś będzie nie tak pamiętaj, że da się to naprawić! SKORPION (23.10 - 21.11)

Świat będzie dziś stał dla ciebie otworem. Możesz zdobyć co chcesz, kogo chcesz i jak chcesz. Pamiętaj jednak, że nic nie trwa wiecznie. Szanse przychodzą i odchodzą. Masz skłonność do odkładania spraw na później. Ale po co czekać? Korzystaj z życia! STRZELEC (22.11 – 21.12)

Możesz mieć dziś skłonność do pakowania się w kłopoty. Alkohol i hazard powinieneś omijać dziś szerokim łukiem. Uważaj na podejrzane propozycje, łatwe pieniądze i działania na granicy prawa. Konsekwencje mogą być dla ciebie tragiczne!

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01)

Możesz dziś poczuć duże zmiany. Dobre rzeczy mogą do ciebie przyjść i... równie szybko odpłynąć. Od ciebie zależy, czy będziesz cieszył się z zysków i bolał nad stratami. Może lepiej się nie przywiązywać się do niczego? WODNIK (21.01 - 18.02)

Dzisiaj możesz mieć wszystkiego dość. Praca może cię wykańczać, a ludzie - denerwować. Może czas pomyśleć o wakacjach? Nawet krótki okres odpoczynku i samotności dobrze ci zrobi. Będziesz po nim jak nowonarodzony!

RYBY (19.02 - 20.03)

Jeśli liczysz dziś na sukces, to twoje nadzieje mogą się nie ziścić. Możesz dziś poczuć gorycz porażki. Niestety nie zawsze jest się zwycięzcą. Ale to powód, by jutro ruszyć do przodu z kopyta. Nie wolno ci się poddawać. Pamiętaj, że jesteś wspaniały!

