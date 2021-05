Ile będzie kosztować bilet wstępu do Muzeum Widzewa?

- Stała wystawa nawiązująca do 110-letniej historii klubu zaczyna się od 1910 roku i kończy wraz z końcem wieku. Muzeum przybliżać będzie wszystkie wydarzenia związane z wielosekcyjnym Widzewem - powiedział dyrektor muzeum, cytowany przez widzew.com. - Muzeum jest tak zbudowane, że każde z pomieszczeń ma określoną narrację. Pierwsze nawiązuje do okresu sprzed II wojny światowej. Drugie dotyczy różnych sekcji Widzewa Łódź, trzecie pomieszczenie zaś ponownie opowiadać ma historię piłkarskiego Widzewa, tylko tym razem od 1972 roku.

Oficjalne otwarcie Muzeum Widzewa nastąpi we wtorek 1 czerwca. Pierwszymi zwiedzającymi będą jednak zaproszeni goście oraz dzieci z jednej z łódzkich szkół w ramach obchodzonego wówczas Dnia Dziecka. - 2 czerwca to dzień zarezerwowany dla osób, które przekazywały nam pamiątki i dla Koła Seniora. Później mamy Boże Ciało, więc ogół zwiedzających zapraszamy do Muzeum w piątek 4 czerwca od godziny 11:00 do 19:00. W sobotę Muzeum czynne będzie od 11:00 do 16:00. Co godzinę zapraszane do środka będą dziesięcioosobowe grupy - poinformował dyrektor placówki.