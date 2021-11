Ile osób mieszka w Łodzi? Nowe dane firmy Selectivv, zupełnie inne niż statystyków. Jest nas więcej niż wynika z oficjalnych danych

Ponad 744,56 tys. osób mieszka w Łodzi. Tak wyliczyli specjaliści z firmy Selectivv, która przeanalizowała dane z urządzeń mobilnych. tymczasem według GUS liczba mieszkańców Łodzi to ok. 572 tys. osób.Z wyliczeń firmy Selectivv dla Urzędu Miasta Łodzi wynika, że w Łodzi mieszka 744.628 osób, z czego 706.804 to Polacy. Na drugim miejscu znaleźli się Ukraińcy, których jest w Łodzi 28.580, a na trzecim Białorusini - 7.029. Zestawienie uwzględnia jeszcze 2.215 osób z pozostałych narodowości, ale bez dokładnego rozbicia.Czytaj dalej

Krzysztof Szymczak