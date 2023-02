Impreza w mafijnym stylu z udziałem burmistrza Zelowa, czy brudna walka polityczna? Co się stało w hotelu w Zakopanem? Marcin Stadnicki

Broń, narkotyki i bezprawne zatrzymanie kelnera w hotelowym pokoju. Do tego interwencja dużych sił zakopiańskiej policji. To nie sceny z filmu gangsterskiego, a zdarzenia, do jakich miało dojść przed tygodniem z udziałem burmistrza Zelowa, przewodniczącego Komitetu Terenowego PiS w okręgu piotrkowskim Tomasza Jachymka i jego kolegów. Co naprawdę stało się w hotelu Radisson Blu w Zakopanem? Jachymek twierdzi, że cała "afera" to nieczysta gra polityczna przed zbliżającymi się wyborami. Policja potwierdza, że do interwencji doszło, natomiast nie stwierdzono zagrożenia, a do dziś nikt nie złożył żadnego zawiadomienia w tej sprawie.