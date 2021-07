Inicjatorzy referendum donieśli do prokuratury na radnych Koalicji Obywatelskiej

- Nazywanie narzędzia demokracji, jakim jest referendum, procedury, która jest przewidziana w ordynacji wyborczej hucpą to jest podważanie porządku demokratycznego - oznajmiła Agnieszka Wojciechowska Van Heukelom, pełnomocniczka inicjatorów referendum. - Wartościowanie obywateli, kto może a kto nie zabrać głos publicznie w ważnej społecznie sprawie jest karygodne, w wyborach głos każdego posiadającego prawa wyborcze jest tak samo ważny. A jeżeli uważają, że są jakiekolwiek formalne przeszkody to niech zgłoszą to komisarzowi wyborczego i zgłoszą zastrzeżenia, co do referendum.