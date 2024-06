Jak optycznie powiększyć małą łazienkę? Oto triki i inspiracje! Zobacz wizualizacje i gotowe nowoczesne projekty łazienek

Mała łazienka - jak ją optycznie powiększyć?

Zagraj kontrastami. Odważne kolory też sprawdzą się w małej łazience

Wanna czy prysznic do małej łazienki?

Przy planowaniu remontu łazienki zawsze towarzyszy pytanie: wanna czy prysznic? A może to i to? Przy mniejszym metrażu jesteśmy bardziej ograniczeni. Do małej łazienki idealnym rozwiązaniem jest prysznic typu walk-in. Zajmuje on optycznie mniej przestrzeni niż klasyczna kabina prysznicowa. Posiada bowiem otwarty dostęp, który umożliwia wejście i wyjście z prysznica bez przeszkód.