Jak posłowie wydają pieniądze? Ile nas kosztują biura poselskie w województwie łódzkim? Tysiące na taksówki dla posłów

Najbardziej oszczędna okazała się Joanna Lichocka (PiS). Warszawianka wybrana w okręgu sieradzkim przez 13 miesięcy wydała na obsługę biura 146,9 tys. zł. Posłowie z wydatków na biura rozliczają się w skali czteroletniej kadencji, zatem pieniądze - o ile nie wydali ich w całości na dany rok - pozostają im na kolejne lata kadencji.

Posłowie, którzy płacą najwięcej swoim pracownikom, to ci z PiS i Lewicy. Najwięcej na pensje wydał łódzki poseł Włodzimierz Tomaszewski: ponad 138 tys. zł, a co istotne, na umowę o pracę. Kolejne 20 tys. zapłacił na umowę zlecenie lub dzieło. Paulina Matysiak (Lewica) wydała 112,3 tys. zł na wynagrodzenie na umowę o pracę, a dodatkowo 8,3 tys. na umowach zlecenia czy o dzieło. Ponad 100 tys. zł na pensje, ale nie na umowach śmieciowych, wydał także Antonii Macierewicz czy Grzegorz Wojciechowski (obaj PiS). Co istotne, to właśnie PiS, który zapowiada likwidację umów śmieciowych, ma w swym gronie posłów, którzy chętnie płacą w tej formie. Zbigniew Rau, poseł z Łodzi i minister spraw zagranicznych, wypłacił pensje na poziomie ponad 126 tys. zł, jednak blisko 86 tys. zł w ramach umów śmieciowych. Katarzyna Lubnauer (KO), łodzianka wybrana w Warszawie, płaci pensje tylko i wyłącznie na umowę zlecenie bądź dzieło - razem ponad 71 tys. zł.