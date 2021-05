Jak wyglądała Łódź w latach 80.? Łódź na starych zdjęciach! Zdjęcia łódzkich ulic, domów i ludzi z lat 80.! Zdjęcia dawnej Łodzi 1.05.2021

NOWE "Daleko od szosy" serial kultowy. Historia Leszka, Bronki i Ani a w tle Łódź w czasach PRL 1.05.2021

"Daleko od szosy" to do dziś jeden z najpopularniejszych polskich seriali. Widzowie chętnie oglądają kolejne powtórki. A w tym roku minie 45 lat od wyemitowania pierwszego odcinka. Jednocześnie „Daleko od szosy” to najbardziej łódzki serial. Większość zdjęć do niego nakręcono w Łodzi.