Jak złożyć PIT-37? Jak zapłacić niższy podatek w 2023 roku? Kto powinien złożyć PIT-37? Jak złożyć PIT? 15.02.2023

15.02.2023 OPRAC.: Norbert Uram

Ulga na internetZ ulgi na internet możemy skorzystać dwa razy w latach następujących po sobie. Należy jednak pamiętać, że jeśli już z niej korzystaliśmy teraz nam nie będzie przysługiwać.

Druk PIT-37 to najczęściej wybierany formularz rozliczeniowy. Wypełniają go osoby, których dochody są rozliczane wyłącznie przez płatnika i nie zostały osiągnięte w następstwie prowadzonej działalności gospodarczej. Co trzeba wiedzieć rozliczając się z Urzędem Skarbowym korzystając z druku PIT-37? Sprawdź!