Jamal powraca na scenę z przedpremierowymi utworami. Koncert zespołu Jamal w Łodzi w klubie Wytwórnia odbędzie się 11 marca

Jamal wystąpi w Łodzi w sobotę 11 marca

Posłuchaj utworu promującego album grupy Jamal "Chill from Hell"

Bilety na koncert zespołu Jamal w Łodzi są do nabycia na platformie empikbilety.pl. Wejściówki na wydarzenie są dostępne od 75 złotych.

Singiel zespołu Jamal "Pewność" jest zapowiedzią najnowszej płyty, która będzie nosiła tytuł "Chill from Hell". Jamal rusza również w przedpremierową trasę - fani zespołu usłyszą utwory z nadchodzącego albumu. Podczas koncertu nie zabraknie również starszych kawałków, pochodzących z poprzednich albumów. Zespół niektóre z nich wykona w nowej, zaskakującej aranżacji.

Zespół Jamal wraca do koncertowania - wystąpi w Łodzi w klubie Wytwórnia

Jamal to zespół muzyczny z pogranicza rapu, reagge, dancehallu oraz rocka założony w 1999 roku przez Łukasza Borowieckiego i Tomka Mioduszewskiego w Radomiu. Grupa muzyków ma na swoim koncie pięć albumów studyjnych, Które wielokrotnie były nominowane do nagrody "Fryderyki" w kategorii Album Roku. Piosenka wydana na płycie "Miłość" również dostała nominację do "Fryderyków" w kategorii Utwór Roku. Piosenki zespołu Jamal szybko zyskiwały popularność i często utrzymywały się na wysokich pozycjach list przebojów.