Jerzy "Duduś" Matuszkiewicz, współtwórca łódzkich Melomanów, laureatem Orła za Osiągnięcia Życia

Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz to muzyk jazzowy, saksofonista, autor muzyki do kultowych filmów i seriali, takich jak: „Jak rozpętałem drugą wojnę światową”, „Raj na ziemi”, „Nie lubię poniedziałku”, „Poszukiwany, poszukiwana”, „Janosik”, „Alternatywy 4”, „Czterdziestolatek”, „Stawka większa niż życie”, „Stawiam na Tolka Banana” czy „Wojna domowa”. Za muzykę do filmu „Syzyfowe prace” był nominowany do Orłów w kategorii najlepsza muzyka. Artysta pod koniec lat czterdziestych ubiegłego wieku rozpoczął studia w łódzkiej Szkole Filmowej. W tym czasie współtworzył słynną grupę Melomani.

Tegoroczna gala Orłów odbędzie się 21 czerwca. O statuetki ubiegają się twórcy oraz aktorzy i aktorki m.in. filmów: „Szarlatan” Agnieszki Holland, „25 lat niewinności. Sprawa Tomasza Komendy” Jana Holoubka, „Jak najdalej stąd” Piotra Domalewskiego, „Sala samobójców. Hejter” Jana Komasy oraz „Zabij to i wyjedź z tego miasta” Mariusza Wilczyńskiego. Nagrody zostaną przyznane w dwudziestu kategoriach.