Jerzy Janowicz zagra w Zielonej Górze w meczu reprezentacji Polski i Czech. Kamil Majchrzak także

- Obecnie przygotowuję formę na nowy sezon i nie mogę się doczekać powrotu do rywalizacji na korcie. Mecz z Czechami w Zielonej Górze będzie dla mnie pierwszym oficjalnym występem przed publicznością od prawie dwóch lat. Od paru miesięcy intensywnie trenuję, ale wiadomo, że to nie to samo, co możliwość poważnej gry na punkty z solidnymi rywalami. Dlatego nie mogę się doczekać tego występu, tym bardziej, że wreszcie na trybunach będą obecni kibice – powiedział Janowicz.

Karierę tenisisty z Łodzi przerywały liczne kontuzje, ale każdy jego powrót budzi duże emocje i przyciąga komplet widzów na trybuny. Poprzednio wznowił grę w 2020 roku i wtedy zdobył w Kaliszu ważny punkt dla Polski w meczu z Hongkongiem wygranym 4:0 (wskutek pandemii mecz rozgrywano bez udziału publiczności).

- Gra w reprezentacji kraju to zawsze wielkie emocje i niesamowita energia z trybun, dlatego cieszę się, że w Zielonej Górze będę mógł zagrać wreszcie przed widownią. Uważam, że sport zawodowy bez udziału publiczności nie ma sensu, bo jednak sportowcy grają i dają z siebie wszystko właśnie dla ludzi, a ich doping dodaje dodatkowej energii. Przed ponad rokiem w Kaliszu tego mi właśnie brakowało, ciężej mi się grało bez widowni. Jestem zawodnikiem, który na korcie potrzebuje czasem dodatkowej dawki adrenaliny i wierzę, że dostanę ją od kibiców właśnie w Zielonej Górze – dodaje Janowicz, półfinalista Wimbledonu 2013 i były 14. tenisista w rankingu ATP.