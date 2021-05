Jeśli ŁKS Łódź nie awansuje do elity będzie rozgoryczenie

Od około pięciu miesięcy jest trenerem PTCPabianice, zespołu zajmującego ostatnie miejsce w grupie pierwszej klasy okręgowej. Prowadzona przez niego drużyna wygrała niedawno pierwszy w tym sezonie mecz w lidze pokonując sensacyjnie UKSSMS Łódź 2:1 (1:0). Trzy punkty nie uchronią jednak “Fioletowych” przed spadkiem do klasy A. Szkoleniowiec tej drużyny na bieżąco śledzi wyniki zespołu z alei Unii 2. - Z wiadomych przyczyn żadnego meczu ŁKS na żywo w tym sezonie nie widziałem - mówi. - Przykro, że wiosną zespół gra jak gra i szansa na ekstraklasę ucieka. Jeśli drużyna nie awansuje, będzie wielkie rozgoryczenie w klubie, a zwłaszcza wśród kibiców. Na razie aż się nie chce myśleć, że na alei Unii 2 może w tym roku nie być ekstraklasy. Przy tak pięknym stadionie, oddanych działaczach i stabilności finansowej jest to nie do pomyślenia. Co jest przyczyną słabej gry zespołu wiosną? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Przecież w zespole w większości są piłkarze, którzy od dłuższego czasu grają ze sobą. Doszli wprawdzie zawodnicy, ale oni powinni być wzmocnieniem. Może ełkaesiacy nie radzą sobie z presją, albo coś im ciąży, paraliżuje?Oni powinni wyjść teraz na boisko, zagryźć zęby i z... ć, ile tylko mają sił. Liga finiszuje.

Zdaniem Zdzisława Leszczyńskiego, zmiana trenera na sześć kolejek przed końcem sezonu, bo przecież pojawiają się takie głosy zwłaszcza wśród kibiców, to nietrafiony pomysł. - W obecnym momencie zmiana szkoleniowca w ŁKS, to najgorsze rozwiązanie.

Ełkaesiacy przygotowują się natomiast do niedzielnego meczu na swoim boisku z GKSJastrzębie(15). Goście przyjadą do Łodzi po środowej porażce w zaległym meczu z Miedzią Legnica 1:2 (1:1). Gola dla pokonanych strzelił Daniel Rumin. Ten 24-letni wychowanek Lotnika Kościelec jest najskuteczniejszym graczem jastrzębian, ma na koncie dziewięć bramek. Dla porównania, lider klasyfikacji skutecznych w ŁKS Pirulo strzelił jednego gola więcej. Takim samym dorobkiem jak Daniel Rumin pochwalić się natomiast może Antonio Dominguez.Ireneusz Mamrot ma do dyspozycji wszystkich piłkarzy. Kłopoty kadrowe dopadły za to szkoleniowca jastrzębian Łukasza Włodarka. Za żółte kartki pauzować musi podstawowy pomocnik Marek Mróz.Po pauzie za “żółtka” do składu wraca natomiast były ełkaesiak Lukaś Bielak. ą